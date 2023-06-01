2023/06/01 | 17:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ثغرة جديدة في الموازنة الثلاثية الأضخم في البلاد يكشفها المرصد الأخضر حول عدم وجود أي تخصيصات مالية للبيئة ومواجهة التغير المناخي والتصحر والجفاف في مشروع الموازنة إذ أكد المرصد أن مبلغ السبعة مليارات دولار المخصصة لوزارة البيئة لصالح النفقات التشغيلية للوزارة وليست لأهداف البرنامج الحكومي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موازنة بغداد تصعق العراقيين بصدمة كبيرة | تقرير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موازنة بغداد تصعق العراقيين بصدمة كبيرة | تقرير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).