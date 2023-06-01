في دقيقة.. تعرف على الأوسمة والشارات التي يحملها الأمير الحسين

2023/06/01 | 17:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحمل ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله، عددًا من الأوسمة والشارات، نستعرضها لكم في هذا الفيديو.

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