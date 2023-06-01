الكاظمي: موقف “البارتي” ضعيف ولا سبيل امامه سوى الموافقة على التعديلات

2023/06/01 | 17:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي ان الحزب الديمقراطي الكردستاني في موقف صعب حاليا وعليه الرضوخ للتعديلات التي اجريت على مشروع قانون الموزانة.

وقال الكاظمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “الحزب الديمقراطي الكردستاني في وضع لا يحسد عليه على اعتبار ان الصادرات النفطية عن طريق تركيا متوقفة، وليس باستطاعتهم تمشيه امورهم من خلال بيع النفط بشكل مباشر”، مشيرا الى “عدم الرغبة في الوصول الى مرحلة كسر العظم ولي الاذرع مع الكرد”.

واضاف ان “الواردات المتوقعة من بيع 400 الف برميل نفط يوميا من الاقليم هي حوالي 13 ترليون دينار، يقتطع منها حوالي 3 ترليون و500 مليار دينار كلفة الانتاج من قبل الشركات النفطية”، مبينا ان “الحكومة مع ذلك ملزمة بتسديد 12 ترليون دينار للاقليم في الموازنة”.

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