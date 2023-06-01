مصدر للحرة: قرار اتهامي بحق 5 عناصر من حزب الله بقضية مقتل جندي

2023/06/01 | 17:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مصدر قانوني لقناة "الحرة" أن قاضي التحقيق العسكري الأول في لبنان، فادي صوان، أصدر قرارا اتهاميا، يتهم فيه خمسة عناصر "ينتمون إلى حزب الله" (حسب ما ورد في نص القرار الذي لم ينشر بعد)، في حادثة قتل الجندي الإيرلندي، شون روني (23 عاما)، من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل).

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