شاهد بالفيديو.. شاهد .. مراسم عقد قران ولي العهد الأردني بحضور عربي ودولي رفيع | مباشر

2023/06/01 | 17:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: fYSZO8bcj_0

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