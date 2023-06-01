2023/06/01 | 17:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني بحث مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي،اليوم الخميس، مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية والانتخابات، السيد كلاوديو كوردوني القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاعرجي يبحث مع ممثل الأمم المتحدة جهود المجتمع الدولي لإنهاء مخيم “الهول” المركز الخبري الوطني.

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