2023/06/01 | 17:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



سرايا السلام توجه بطرد عدد من افرادها المركز الخبري الوطني.

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