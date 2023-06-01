بالوثيقة.. وزير الدفاع يقاضي الخربيط بتهمة القذف والتشهير

2023/06/01 | 17:49 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 1 يونيو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: رفع وزير الدفاع ثابت العباسي دعوى قضائية ضد النائب السابق...

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وزير الدفاع يقاضي الخربيط بتهمة القذف والتشهير أولاً على المسلة.

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