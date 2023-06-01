موسم تسويق الحنطة.. التجارة تحدد أعلى المحافظات إنتاجاً

2023/06/01 | 17:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشركة العامة للحبوب التابعة

لوزارة التجارة، اليوم الخميس، تجاوز

إنتاج الحنطة في موسم التسويق الحالي

مليوني طن، فيما حددت أعلى المحافظات

إنتاجاً حتى الآن مع استمرار الموسم.

وقال مدير الشركة الع

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