مستشار السوداني: مشاريع كبرى ستنطلق بعد إقرار الموازنة

2023/06/01 | 17:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المستشار السياسي لرئيس الوزراء،

فادي الشمري، اليوم الخميس، أن مشاريع

كبرى لم يشهدها العراق منذ 50 عاماً

ستنطلق بعد إقرار الموازنة، فيما أشار

إلى، أن طريق التنمية سيمثل انتقالة

نوعية للعراق.

وقال

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