بالفيديو والصور.. حفل زفاف مهيب لولي عهد الأردن ومشاهد مبهرة

2023/06/01 | 17:52 - المصدر: بغداد اليوم

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بدأت مراسم أول زفاف ملكي كبير في الأردن منذ سنوات طويلة، ويحظى العروسان ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني والآنسة السعودية رجوة آل سيف، باهتمام إعلامي كبير، نظرا لأهمية هذا الزفاف ورمزيته.

وتمزج مراسم حفل الزفاف التقاليد الأردنية بالبروتوكولات الخاصة بالأعراس الملكية الهاشمية الأردنية.

وأعلنت الحكومة عطلة رسمية بمناسبة زفاف ولي العهد اعتبارا من الساعة الواحدة من ظهر يوم الأربعاء 31 أيار وحتى مساء الخميس الأول من يونيو/ حزيران.

وأقام الأمير عمر بن فيصل حمام العريس للأمير الحسين ولي العهد، بمشاركة الأمير هاشم بن عبدالله الثاني وعدد من أقارب ورفاق الأمير الحسين في القوات المسلحة في منزل الأمير فيصل، قبيل التوجه إلى مأدبة العشاء التي أقامها الملك في مضارب بني هاشم.

وأقام الملك عبد الله الثاني، الأربعاء، مأدبة عشاء لآلاف الأردنيين، بمناسبة زفاف نجله الأكبر ولي عهده الأمير الحسين، فيما توافد الضيوف من خارج البلاد إلى المملكة للمشاركة في مراسم حفل الاستقبال عقب عقد القران اليوم الخميس.

وبثت منصات الديوان الملكي الأردني، والتلفزيون الرسمي فقرات مأدبة العشاء وما صاحبها من عروض مختلفة وفقرات غنائية.

وبدأت الفعاليات بزفّ الأمير، فور حضوره إلى مكان الحفل بالديوان الملكي في العاصمة عمان، وصولاً إلى مكان جلوسه بجانب والده الملك.

وألقى ملك الأردن كلمة للحاضرين، قال فيها: "اليوم نفرح بالحسين، ابني وابنكم وفرحتنا اكتملت في وجودكم معنا، وفخور بالحسين وطموحه وتفانيه".

وأهدى عاهل الأردن نجله الأمير "السيف الهاشمي"، لافتاً بأنه "رمز العدل والدفاع عن الوطن"، ليقبل بعدها الحسين رأس والده الملك.

عقد القران

سيعقد قران ولي العهد في قصر زهران في العاصمة عمّان، ويُعد هذا القصر واحدا من أقدم القصور الملكية الأردنية، وقد أقيمت فيه العديد من الأعراس الملكية، مثل حفل زفاف والده الملك عبدالله الثاني وجده الراحل الملك الحسين بن طلال.

ومن ثم سينطلق موكب الزفاف في مسار احتفالي من قصر زهران إلى قصر الحسينية غربي عمّان، وسيتمكن آلاف الأردنيين والمقيمين من المشاركة في الاحتفال بموكب العروسين من خلال سبعة مواقع موزعة على طريق الموكب الملكي الأحمر.

ويُعد الموكب الملكي الأحمر علامة فارقة في المناسبات الوطنية الأردنية، ويتكون من سيارات ملكية حمراء مكشوفة عددها 20 سيارة من نوع "لاند روفر"، تشارك عادة 14 سيارة منها في الموكب، وأصبحت ترافقها 10 دراجات نارية، بدلا من خيول بيضاء كانت ترافق الموكب قديما.

وقال بيان للديوان الملكي الهاشمي، إن مراسم عقد القران ستكون في قصر زهران، وبعدها يتوجه الموكب إلى قصر الحسينية، حيث سيقام حفل استقبال ومأدبة عشاء خصيصا للضيوف.

بدأ الضيوف رفيعو المستوى بالوصول إلى العاصمة عمّان لحضور احتفالات الأردن، إذ يحضرها قادة دول وأولياء عهد وشخصيات رسمية من دول أخرى.

وبحسب وسائل الإعلام الأردنية فإن السيدة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية جيل بايدن زوجة الرئيس جو بايدن، ستحضر الحفل، إلى جانب ملك هولندا فيليم ألكساندر والملكة ماكسيما ووريثة العرش الهولندي كاترينا أماليا، ومن بين الحضور كذلك، الأميرة فيكتوريا وريثة عرش السويد، وزوجها الأمير دانيال.

كما أكد الإعلام الأردني حضور الأميرة اليابانية هيساكو من تاكامادو وابنتها الكبرى الأميرة تسوجوكو، وولي عهد النرويج الأمير هاكون، حفل الزفاف الملكي.

سهرة حناء ملكية

تجتمع في ليلة الحناء صديقات العروس وأقاربها من الفتيات، بأجواء احتفالية يغلب عليها الطابع التراثي، ومن أبرز طقوس ليلة الحناء في الأردن، مراسم نقش الحناء، حيث تُحضّر حلّة أو "صينية" تحتوي على الحناء المعجونة بالماء والزيوت العطرية، والمزينة بالأزهار الطبيعية والشموع الطويلة.

وأقامت الملكة رانيا العبدالله، والدة العريس، سهرة "حناء" ملكية للعروس رجوة، حضرتها العديد من الأميرات، ومدعوات من مختلف محافظات وقرى وبوادي المملكة، تخللها الرسم بالحناء، وأهازيج فرح أردنية ممزوجة بالتراث العربي والحجازي وزغاريد شعبية أصيلة.

قصة اللقاء

تعرّف الأمير الحسين بن عبدالله الثاني على الآنسة رجوة خالد السيف عبر صديقة مشتركة بحسب ما كشف ولي العهد في حديث سابق.

وكان الديوان الملكي الهاشمي قد أعلن خطوبة ولي العهد ورجوة في السابع عشر من أغسطس/آب عام 2022، بالعاصمة السعودية الرياض.

لمشاهدة الفيديو للحظة عقد قران ولي عهد الاردن...



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مراسم تسلم ولي العد للسيف من والده الملك..



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