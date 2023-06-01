بيان من السوداني للاتحاد الوطني الكردستاني بذكرى تأسيسه الـ48

2023/06/01 | 17:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أصدر رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، بياناً في الذكرى الثامنة والأربعين لتأسيس الاتحاد الوطني الكردستاني.

وقال السوداني في البيان تلقته (بغداد اليوم) :"تمرّ علينا اليوم الذكرى الثامنة والأربعون لتأسيس الاتحاد الوطني الكردستاني، كحركة وطنية مخلصة نشطت في مقارعة الدكتاتورية، والسعي إلى تحقيق المطالب الثقافية والاجتماعية والسياسية، والآمال في الديمقراطية والعدالة لشعبنا الكردي خاصة، ولعموم الشعب العراقي".

وأضاف "بهذه المناسبة نستذكر المواقف المشرّفة للرئيس الراحل مام جلال طالباني، مؤسس الاتحاد والشخصية الوطنية الجامعة، وجهوده التي لا تُغفل في بناء العراق الجديد، والتأسيس لمسار الدستور والعدالة والمساواة، في صورة حيّة لبلادنا، وهي تخطو بثقة إلى ترسيخ المكتسبات الكبيرة التي أنجزها أبناؤه بالدماء والتضحيات الخالدة".

وقدم السوداني "التهنئة إلى كلّ مناضلي الاتحاد وقياداته بذكرى التأسيس، وإلى جميع كوادره الناشطة، وكلّ من قدّم على دربه الخيرَ والعطاء، ووضع مصالح الناس هدفاً وغاية للعمل الوطني، وتمنياتنا بدوام الزخم الإيجابي لمسار الاتحاد في تعزيز الازدهار والسلم الأهلي".

وأختتم رئيس الوزراء بيانه بالقول :"المجد والرفعة لشهداء الاتحاد الوطني الكردستاني، وجميع شهداء الحركة الكردية، وعموم شهداء الحركة الوطنية العراقية، الذين أثمرت تضحياتهم عراقاً آمناً يزهو باليُمن والتآخي والمحبة".

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