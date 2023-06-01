التربية تحدد موعد امتحانات

2023/06/01 | 17:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حددتْ وزارة التربية، المديرية العامة للتقويم والامتحانات، اليوم الخميس، مواعيد إجراء الاختبارات الخاصة بالطلبة الراغبين بالتسريع للعام الدراسي 2022 – 2023.

وذكر المكتب الإعلامي للوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "موعد اختبارات التسريع للصف الخامس الابتدائي و الثاني متوسط و الخامس العلمي يوم الاثنين الموافق 19 / 6 / 2023 في تمام الساعة الثامنة صباحاً، على ان تجري اختبارات الثاني المتوسط والخامس الاعدادي في محافظة بغداد / الرصافة الثانية وكما معمول به في السنوات السابقة".

ومن الجدير بالذكر ان اختبارات طلبة الصف الثاني المتوسط ستجري في ثانوية المتميزات الواقعة في شارع فلسطين ، والخامس العلمي في مدرسة ماريوحنا في نفس المنطقة آنفة الذكر، بحسب بيان الوزارة.

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