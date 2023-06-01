شاهد بالفيديو.. حفل زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني

2023/06/01 | 18:00 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: zSKV_VqBlaU

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