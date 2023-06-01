شاهد لحظة عقد قران الأمير الحسين والسعودية رجوة السيف

2023/06/01 | 18:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم عقد قران ولي عهد الأردن، الأمير الحسين بن عبدالله، على السعودية رجوة خالد السيف في قصر زهران، الخميس.

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