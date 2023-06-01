نجم منتخبنا الشبابي ينتظر حسم مصيره

2023/06/01 | 18:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يعيش نجم منتخبنا الشبابي ونادي الكهرباء علي جاسم، أياماً حاسمة بشأن انتقاله إلى غينت البلجيكي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.وقال رئيس نادي الكهرباء علي الأسدي لـ”ايرث نيوز” إن “إدارة النادي سبق وأن منحت اللاعب علي جاسم، الضوء الأخضر للتفاوض بأريحية مع نادي غينت البلجيكي، تمهيداً لإكمال انتقاله لصفوف الفريق في الانتقالات الصيفية”.[…]

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