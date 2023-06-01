2023/06/01 | 18:40 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 2EIomgFAhHU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بعد الاعتزال .. محمد توفيق علاوي يتوقع تحرك مستقبلي "كبير" للسيد الصدر) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بعد الاعتزال .. محمد توفيق علاوي يتوقع تحرك مستقبلي "كبير" للسيد الصدر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).