2023/06/01 | 18:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خلال حضوره تمرين صقر الرافدين..



السوداني: الاستقرار الأمني لا يعني عدم الاستمرار بالتدريب المركز الخبري الوطني.

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