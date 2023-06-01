مقتل 27 إرهابياً بعمليتين في الانبار وحمرين

2023/06/01 | 18:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي، اليوم الخميس، مقتل 27 إرهابياً بعمليتين في الأنبار وحمرين.وقال الساعدي خلال تمرين صقر الرافدين للجهاز بحضور القائد العام للقوات المسلحة […]

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