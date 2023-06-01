بعد الموازنة.. ثلاثة محافظين على رأس قائمة الاعفاء

2023/06/01 | 18:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف القيادي في الاطار التنسيقي، تركي العتبي، اليوم الخميس، عن موعد أول تغيير للمحافظين.

وقال العتبي لـ(بغداد اليوم)، ان "تغيير المحافظين الذين لم يحصلوا على نسب جيدة في التقييم الشامل اولوية لحكومة محمد شياع السوداني من أجل معالجة أسباب الضعف في الاداء الحكومي الذي كان وراء سلبيات كثيرة منها تفاقم الفساد والمحسوبية".

وأضاف، ان "أول تغيير سيطال اثنين الى ثلاثة محافظين وسيصدر فور الانتهاء من حسم موازنة 2023" مؤكدا ان "قوى الاطار التنسيقي منحت السوداني في خياراته في ملف التغييرات التي تنصب ايجابا على اداء الحكومة وتضمن فعالية اكبر".

وتوقع العتبي ان "يفاتح السوداني قوى الاطار باسماء المحافظات المشمولة بالتغيير في جلسة ستعقد منتصف الاسبوع المقبل مع بيان اسماء البدلاء" لافتا الى "عدم وجود اي اعتراض حتى الآن على التغييرات التي اجرها خلال الايام الماضية في منصب العشرات من المدراء العاميين في 5 وزارات".

وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أشار في وقت سابق إلى "ايلاء أهمية كبيرة لعمل المحافظين منذ اليوم الأولي لتسلمه المنصب كون عمل المحافظين جزء من المنهاج الوزاري"، مبينا ان "الحكومات السابقة ارتكبت خطأ استراتيجياً بالعمل مع الوزراء بعيداً عن المحافظين".

وأفادت تسريبات – غير مؤكدة- ان التغيير سيطال محافظي الأنبار ونينوى وذي قار وبابل.

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