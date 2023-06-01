في واسط.. الشرطة تلاحق عجلة اسقطت عارضة جسر حديدي حتى الاطاحة بها

2023/06/01 | 18:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، اليوم الخميس، عن ملاحقة واعتقال صاحب عجلة اسقط عارضة جسر حديدي حتى الاطاحة بها في محافظة واسط.

وقال بيان للوكالة، تلقته (بغداد اليوم)، ان "مفارز قسم شرطة العزة في محافظة واسط، وبالاشتراك مع مفارز مديرية المرور لاحقت مخالف يستقل عجلة كبيرة والقت القبض عليه، بعد ان قام بصدم عارضة الجسر الحديدي ولاذ بالفرار".





واضاف البيان، انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وضبط العجلة ليتم إحالته إلى المركز المختص".

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