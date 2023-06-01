مدرب سان جيرمان يعلن رحيل ميسي

2023/06/01 | 18:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن كريستوف جالتيه، مدرب باريس سان جيرمان، رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري.

قال جالتيه في مؤتمر صحفي اليوم الخميس: "لقد حظيت بشرف كبير للعمل مدربا لأفضل لاعب في تاريخ كرة القدم".

وأضاف "مباراة بي إس جي ضد كليرمون يوم السبت المقبل، ستكون الأخيرة لميسي في ملعب حديقة الأمراء، وأتمنى أن يتم الترحيب به بأفضل طريقة ممكنة".

ودافع المدرب الفرنسي عن ليو قائلا "لقد كان عنصرا مهما وفعالا طوال الموسم الجاري، والانتقادات والملاحظات التي تعرض لها غير مبررة".

وأشار المدير الفني لسان جيرمان "لقد عشنا موسما استثنائيا، أقيم كأس العالم في منتصفه، ومع ذلك سجل 21 هدفا مع 20 تمريرة حاسمة، ما يبرهن على بصمته مع الفريق".

وأتم كريستوف جالتيه "لقد كان شرفا كبيرا لي العمل مع ميسي طوال الموسم".

وينتهي تعاقد ليونيل ميسي (35 عاما) مع بي إس جي في 30 يونيو/حزيران المقبل، علما بأنه انضم للفريق في صيف 2021 قادما من برشلونة في صفقة انتقال حر.

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