شاهد انطلاق الأمير الحسين والأميرة رجوة في

2023/06/01 | 19:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلق ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله، وزوجته، الأميرة رجوة الحسين، على متن سيارة بيضاء مكشوفة من طراز “لاندروفر”، بعد إتمام مراسم عقد قرانهما في قصر زهران متجهين إلى قصر الحسينية.نستعرض لكم في هذا الفيديو بعض المشاهد من الموكب.

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