رويترز: لوك أويل الروسية ترفع إنتاجها من النفط العراقي

2023/06/01 | 19:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد مسؤول نفطي عراقي، الخميس، ان شركة لوك أويل الروسية، زادت إنتاجها النفطي في حقل غرب القرنة 2 بجنوب العراق، بمقدار 80 ألف برميل يوميا إلى 480 ألف برميل يوميا.

وقال المسؤول لـ”رويترز”، إن “الإنتاج ارتفع بعد استكمال ربط 47 بئرا جديدة مما عزز الإنتاج، مضيفا أنه قد يصل إلى 500 ألف برميل يوميا في فترة قصيرة إذا تطلب الأمر”.

وتأتي زيادة الإنتاج النفطي العراقي، في الوقت الذي تواصل فيه تركيا وقف صادرات العراق الشمالية البالغة 450 ألف برميل يوميا عبر خط الأنابيب العراقي التركي.

وينتظر العراق ردا نهائيا من تركيا بشأن استئناف صادرات نفط الشمال، التي تمتد من إقليم كردستان إلى ميناء جيهان التركي.

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