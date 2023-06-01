مدرب باريس سان جيرمان يحسم مصير

2023/06/01 | 19:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مدرب فريق باريس جيرمان كريستوف غالتييه، الخميس، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي سيخوض مباراته الأخيرة مع الفريق يوم السبت المقبل، وذلك بعد عامين قضاهما مع النادي الباريسي.

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