2023/06/01 | 19:39 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 1 يونيو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: كشفت الجريدة الرسمية التركية Resmi، التي يمتلكها الرئيس رجب طيب...

ظهرت المقالة كم يملك أردوغان من أموال وعقارات؟ أولاً على المسلة.

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