الأزمات تلاحق شباب العراق بعد الوداع المبكر لمونديال الأرجنتين

2023/06/01 | 19:40 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شباب العراق ودّعوا المونديال من الدور الأول (تيم نواتشوكو/Getty)

حلّقت طائرة وفد المنتخب العراقي للشباب، متجهة إلى إسطنبول صباح الخميس، بعد أن اضطر وفد "ليوث الرافدين" إلى البقاء لمدة عشرين ساعة في مطار ساوباولو بالبرازيل.

وكشف مصدر في الاتحاد العراقي لكرة القدم، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن وفد المنتخب العراقي للشباب قد اضطر إلى البقاء مدة طويلة في مطار ساوباولو البرازيلي، بعد قدومه من الأرجنتين، وذلك بعد حدوث خلل في طائرته.

وأضاف المصدر، أن هذا التأخير أربك حسابات وصول وفد شباب العراق إلى العاصمة بغداد، حيث من المؤمل أن يصل مساء الجمعة أو السبت، بحسب خيارات الحجوزات المتوفرة.

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وختم تصريحه بالقول "الرحلة من ساوباولو ستحط في مطار إسطنبول، وسيتوقف الوفد في الترانزيت لعدة ساعات، ليواصل الرحلة بعدها إلى العاصمة بغداد".

يذكر أن منتخب العراق للشباب، ودّع بطولة كأس العالم للشباب المقامة حالياً في الأرجنتين من الدور الأول، بعد خسارتين أمام أورغواي وتونس وتعادل أمام إنكلترا.

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