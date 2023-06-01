2023/06/01 | 19:45 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 3PaIfDlkUN4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. القيسي: لتلافي قطع الانترنيت علينا توفير 50 الف جهاز تشويش توزع على اكثر من 50 الف قاعة امتحانية) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. القيسي: لتلافي قطع الانترنيت علينا توفير 50 الف جهاز تشويش توزع على اكثر من 50 الف قاعة امتحانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).