2023/06/01 | 19:45 - المصدر: قناة العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. القيسي: لتلافي قطع الانترنيت علينا توفير 50 الف جهاز تشويش توزع على اكثر من 50 الف قاعة امتحانية) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 3PaIfDlkUN4
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. القيسي: لتلافي قطع الانترنيت علينا توفير 50 الف جهاز تشويش توزع على اكثر من 50 الف قاعة امتحانية) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. القيسي: لتلافي قطع الانترنيت علينا توفير 50 الف جهاز تشويش توزع على اكثر من 50 الف قاعة امتحانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).