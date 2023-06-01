النزاهة: الحبس الشديد لـ5 مسؤولين في صلاح الدين

2023/06/01 | 19:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور قرار حكمٍ حضوريٍّ بالحبس الشديد لمُدير مديرية ماء صلاح الدين وأربعة من المسؤولين فيها؛ بتهمة الإضرار بالمال العام.

وأفادت النزاهة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، بأنَّ "محكمة جنايات صلاح الدين - الهيئة الثانية أصدرت حكماً حضورياً على مدير مديرية ماء صلاح الدين الحالي وأربعةٍ من المسؤولين فيها يقضي بالحبس الشديد لمُدَّة ثلاث سنواتٍ؛ عن جريمة الإضرار عمداً بالمال العام".

وأوضحت أنَّ "الحكم جاء على خلفيَّة تجهيز المُتَّهمين لدائرة ماء صلاح الدين بمجمعات ماء ومحولات وقابلوات مُختلفة السعات، وأنابيب بلاستكيَّـة مُختلفة الأقطار في عموم المُحافظة بعدِّهم (الرئيس والأعضاء للجنة التنفيذ المباشر) المؤلفة بأمر صادرٍعن ديوان محافظة صلاح الدين" منوهة إلى، أنَّ "قيمة العقد الكلي بلغت 14 ملياراً و447 مليوناً و20 ألف دينار".

وأضافت، إنَّ "المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّة،وصلت إلى القناعة التامَّة بمقصريَّة المُتَّهمين؛ فقرَّرت إدانتهم والحكم عليه حضورياً، استناداً إلى مقتضيات المادَّة (٣٤٠) من قانون العقوبات،" مشيرةً إلى أنَّ "قرار الحكم تضمَّن أيضاً إعطاء الحق للجهة المُتضرّرة بالمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة".

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