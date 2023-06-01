"عرض خاص وتنزيلات".. أطنان من الأغذية الفاسدة تسوق لأحياء فقيرة في ديالى

2023/06/01 | 19:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أعلنت دائرة صحة ديالى، اليوم الخميس، عن احباط تسويق خمسة أطنان من الأغذية الفاسدة في أحياء وقرى فقيرة في المحافظة، مشيرة الى ان اصحاب الاغذية الفاسدة يعمدون لتوزيعها في الاحياء الفقيرة باسعار مناسبة لتصريفها بسرعة.

وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي لـ(بغداد اليوم)، ان" تعاون الاهالي مع فرق الرقابة اسهمت في الاستدلال على مخازن تضم اكثر من خمسة أطنان من الاغذية الفاسدة قرب بعقوبة كانت في طريقها للتسويق".

واضاف، انها "أكبر شحنة تضبط خلال الثلث الاول من 2023" لافتا الى ان "هناك 3 سيناريوهات مثيرة للقلق برزت في السنوات الأخيرة ابرزها تعمد بعض ضعاف النفوس جلب مواد فاسدة وتسويقها رغم انها غير صالحة للاستهلاك البشري بالاضافة الى خزنها في مناطق بعيدة عن المدن للتخفي واعتماد مبدأ الأسعار المنخفضة لتوزيعها في الأزقة والأحياء الفقيرة من اجل تسويقها بطريقة سريعة".

وأشار الى ان "عشرات الأطنان من المواد الفاسدة ضبطت في جهود استثنائية كان للمواطن نصيب 70% من الاستدلال على مواقعها من خلال تعاونه مع فرق الرقابة".

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