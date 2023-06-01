2023/06/01 | 19:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني مُنحت رجوة الحسين قرينة ولي عهد الأردن الحسين بن عبد الله،اليوم الخميس، لقب الأميرة بموجب قرار صادر عن الإرادة الملكية الأردنية.وقال الديوان في بيان اطلع عليه/ المركز الخبري الوطني/ “صدرت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العاهل الأردني يصدر قراراً ملكيا بمنح قرينة ولي العهد لقب الأميرة المركز الخبري الوطني.

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