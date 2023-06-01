“مودريتش” يتلقى عرضاً مغرياً للعب في الدوري السعودي

2023/06/01 | 19:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني كشفت تقارير إعلامية إسبانية،اليوم الخميس، أن صانع ألعاب نادي ريال مدريد، الدولي الكرواتي لوكا مودريتش، تلقى عرضا مغريا للانتقال للدوري السعودي لكرة القدم هذا الصيف.وذكرت صحيفة “سبورت” أن مودريتش تلقى […]

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