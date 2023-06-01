بعد خسارته نهائي الدوري الأوروبي.. مورينيو يرمي ميداليته لأحد المشجعين ويعلّق:

2023/06/01 | 19:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحياناً تكون مباراة كرة القدم أكثر من مجرد مباراة، وكان نهائي مسابقة الدوري الأوروبي، الأربعاء، في العاصمة المجرية بودابست مثالاً رائعاً على ذلك.

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