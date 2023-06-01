الأنبار تعلن جهوزية منفذ عرعر الحدودي لتوديع قوافل الحجاج

2023/06/01 | 20:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن مدير دائرة بلدية جبة ضمن الانبار قطري العبيدي، الخميس، عن جهوزية منفذ عرعر الحدودي مع السعودية لتوديع قوافل الحجاج ومن مختلف المحافظات العراقية.

وقال الدليمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ” حكومة الانبار المحلية وبالتنسيق مع القيادات الامنية المشرفة على الملف الامني اكدت جاهزية منفذ عرر الحدودي مع السعودية غربي الانبار، لتوديع واستقبال حجاج بيت الله الحرام الذين يسلكون الطريق الدولي السريع من كافة المحافظات العراقية بعد قيام القوات الامنية بالتنسيق مع الدوائر الخدمية للتأمين الطريق بشكل تام مع نشر دوريات على طول الطريق للحيلولة دون وقوع أي خرق “.

واضاف ان” صحة الانبار باشرت بعمليات نشر مفارز طبية عند مداخل المحافظة وصولا الى منفذ عرعر الحدودي مع سوريا وتزويد المراكز الطبية بالأدوية والاجهزة الطبية”.

وأشار الى ان “الحكومة المحلية في الانبار وبالتنسيق مع القوات الامنية تبذل جهودا كبيرة من اجل انجاح خطة تأمين الحماية الامنية الازمة للقوافل الحجاج بالتزامن مع نشر سيطرات على طول الطريق السريع الذي يربط العاصمة بغداد والمحافظات الاخرى وصولا الى منذ عرر الحدودي مع السعودية”.

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