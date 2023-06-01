وزير التجارة: لدينا خزين من مفردات السلة الغذائية ومنافذ تسويقية جديدة ستفتح بالمحافظات

2023/06/01 | 20:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن وزير التجارة أثير داود الغريري، اليوم الخميس، توفير خزين من مفردات السلة الغذائية مع التوجه لفتح منافذ تسويقية ببغداد والمحافظات.

وقال الغريري للوكالة الرسمية إن” المنافذ التسويقية أسهمت في توازن الأسعار وخفضها”، مؤكداً، أن” الوزارة لديها خزين من مفردات السلة الغذائية”.وأضاف، أن” وزارة التجارة لديها خطط وبرامج في عدة اتجاهات لتحسين الأداء والخدمات التي تقدمها مع تفعيل عمل اللجان ورسم السياسة التجارية ودعم القطاع الخاص وإقامة المعارض وذلك تنفيذا لما جاء بالبرنامج الحكومي”.ولفت إلى، أن” وزارته أطلقت الحصة الخامسة لمفردات السلة الغذائية والحصة الرابعة من الطحين مع قرب افتتاح منافذ تسويقية جديدة في عدد من فروع شركة المواد الغذائية في المحافظات لبيع المواد الغذائية بأسعار مخفضة وتنافسية”.

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