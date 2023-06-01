2023/06/01 | 20:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن النائب عن محافظة بابل أمير المعموري، عن رفضه رفع سيطرة الآثار شمالي مدينة الحلة.

وقال المعموري في مقطع فيديو من أمام السيطرة، أن "موقع السيطرة مهم، ومن خلالها تم إلقاء القبض على تجار مخدرات و مطلوبين بقضايا ارهاب ومتهمين آخرين".

يذكر ان سيطرة الآثار شمالي الحلة كانت قد تعرض لأكثر من مرة إلى استهداف وتفجير إرهابي وذهب ضحيتها العديد الشهداء والجرحى، ولعل أبرزها التفجير الانتحاري في السيطرة في 6 آذار 2016 بواسطة بشاحنة مفخخة، وأسفرت عن 148 شهيداً وجريحاً.

?

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أطاحت بعتاة الارهاب والمخدرات.. رفض لرفع سيطرة شهيرة في بابل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أطاحت بعتاة الارهاب والمخدرات.. رفض لرفع سيطرة شهيرة في بابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).