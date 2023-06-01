2023/06/01 | 20:32 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 1 يونيو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أكدت هيئة النزاهة الاتحادية، إصدار أحكام الحبس الشديد لـ 5...

ظهرت المقالة الحبس الشديد لـ 5 مسؤولين بصلاح الدين بتهمة الأضرار بالمال العام أولاً على المسلة.

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