2023/06/01 | 20:35 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: xXbDR-hxIAU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. 17 سنة و3 شركات ومبنى محافظة ذي قار الجديد ما يزال قيد الانشاء | تقرير : نور السعيدي) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. 17 سنة و3 شركات ومبنى محافظة ذي قار الجديد ما يزال قيد الانشاء | تقرير : نور السعيدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).