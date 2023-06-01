مخزونات النفط الأمريكية تفاجئ الأسواق.. وتسجل ارتفاعًا غير متوقع

2023/06/01 | 20:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

صدرت الآن بيانات مخزون النفط الأمريكي الخام لتسجل ارتفاعًا هائلاً بأكثر من 4 مليون برميل، بينما كانت التوقعات تحوم حول انخفاض في حدود 1.101 مليون برميل.

وكشفت بيانات معلومات إدارة الطاقة الأمريكية عن ارتفاع مخزونات النفط بواقع 4.488 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاضها 1.101 مليون برميل، بينما سجلت في الأسبوع قبل الماضي انخفاضًا بواقع 12.456 مليون برميل.

وفور صدور البيانات، ارتفع خام برنت بنسبة 1%، ليسجل الآن 73.27 دولار للبرميل.

فيما صعد خام تكساس بنسبة 1.22% إلى 68.90 دولار للبرميل.

وألمح مسؤولون في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) يوم الأربعاء إلى تفويت محتمل لرفع الفائدة في يونيو حزيران بما يخالف توقعات السوق عن رفع وشيك للفائدة من شأنه أن يبطئ النمو الاقتصادي ويضعف الطلب على النفط.

كما صادق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون يعلق سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار مما يعزز فرص تجنب كارثة تخلف الحكومة عن سداد ديونها

وشهد الخامان تراجعا حادا في الجلسات السابقة إذ هبط برنت 5.6 بالمئة وغرب تكساس 6.3 بالمئة عند إغلاق يوم الأربعاء مقارنة بالجمعة الماضية.

مسح رويترز

أظهر مسح لرويترز يوم الأربعاء أن إنتاج النفط من دول أوبك انخفض في مايو أيار بعد أن أقدمت السعودية وأعضاء آخرون في تحالف أوبك+ على خفض طوعي للإنتاج بهدف دعم السوق، لكن الزيادات في بلدان أخرى بالمجموعة حدت من التراجع.

ووجد المسح أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ضخت 28.01 مليون برميل يوميا هذا الشهر بانخفاض 460 ألف برميل يوميا عن أبريل نيسان.



وانخفض الإنتاج بأكثر من 1.5 مليون برميل يوميا منذ سبتمبر أيلول.

وتعهد عدد من أعضاء أوبك+ التي تضم أوبك وحلفاء مثل روسيا في أبريل نيسان بخفض طوعي يضاف إلى ما حدث من خفض في أواخر عام 2022 مع تدهور التوقعات الاقتصادية.



وارتفعت أسعار النفط في البداية لتتراجع مع استمرار المخاوف الاقتصادية.

وفي مايو أيار، اتفق ستة أعضاء في أوبك على خفض الإنتاج 1.04 مليون برميل آخر في اليوم ليضافوا إلى نحو 1.27 مليون برميل يوميا من الخفض القائم بالفعل منذ أواخر العام الماضي.

وأظهر المسح أن الإنتاج على أساس شهري بين دول أوبك المطلوب منها تقليص الإنتاج انخفض بنحو 540 ألف برميل في اليوم.

وأظهر المسح أن مستوى الامتثال لكل التخفيضات تراجع إلى 137 بالمئة مقارنة مع 194 بالمئة في أبريل نيسان.



وما زال الإنتاج أقل من المستوى المستهدف جزئيا لأن نيجيريا وأنجولا تفتقران إلى القدرة على الضخ بقدر المستوى المتفق عليه بالنسبة لهما.

هل ترفع أوبك الإنتاج؟

قالت أربعة مصادر في أوبك+ لرويترز إن من المستبعد أن تزيد أوبك وحلفاؤها تخفيضات الإمدادات في اجتماعهم الوزاري يوم الأحد المقبل رغم انخفاض أسعار النفط صوب 70 دولارا للبرميل.

وتضخ أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وحلفاء بقيادة روسيا، حوالي 40 بالمئة من الإنتاج العالمي من النفط وتزود سوق صادرات الخام بنحو 60 بالمئة من احتياجاتها، مما يعني أن لقراراتها تأثيرا كبيرا على الأسعار.

ومع تدهور التوقعات الاقتصادية، تعهد عدد من أعضاء أوبك+ في أبريل نيسان بتخفيضات طوعية اعتبارا من مايو أيار تستمر حتى نهاية العام.

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