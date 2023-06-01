الأمن الوطني يحرر مختطفاً ويقبض على خاطفيه في بغداد

2023/06/01 | 20:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت جهاز الامن الوطني، اليوم الخميس، عن تحرير مختطفاً والقبض على خاطفيه في بغداد.وذكر الجهاز في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/،انه” إستناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة وموافقات قضائية ،تمكنت مفارز […]

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