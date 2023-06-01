مخطوطات لنصوص أغنيات بريطانية تُعرض في مزاد بنيويورك

2023/06/01 | 20:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن (أ ف ب) – تُعرض في نيويورك مخطوطات لنصوص أغنيات كتبها فريدي ميركوري لم تُتح سابقاً أمام الجمهورو وأبرزها تلك الخاصة بأغنية “بوهيميان رابسودي”، قبل عرضها في أماكن مختلفة ثم طرحها في مزاد مُرتقب في لندن خلال أيلول/سبتمبر، على ما أعلنت دار “سوذبيز” للمزادات الخميس.وستُعرض هذه المخطوطات في نيويورك حتى الثامن من حزيران/يونيو، […]

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