بالوثيقة.. كربلاء يدول قضية خصم نقاطه

2023/06/01 | 20:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قررت إدارة نادي كربلاء الرياضي، اللجوء إلى محكمة النزاعات الرياضية الدولية “كاس”، بعد قرار لجنة الاستئناف بخصم نقاط مباراته أمام النجف في الدوري الممتاز.وقررت لجنة الاستئناف في الاتحاد العراقي لكرة القدم، إلغاء قرار لجنة الانضباط العدد 93 في 23/5/2023 الذي رد دعوى نادي النجف وقرر معاقبة نادي كربلاء بغرامةٍ ماليةٍ قدرها خمسة […]

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كربلاء يدول قضية خصم نقاطه أولاً على ايرث نيوز.

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