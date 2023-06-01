زفاف ولي عهد الأردن..

2023/06/01 | 20:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لفتت الأميرتان إيمان بنت عبدالله الثاني وشقيقتها سلمى الأنظار في حفل زفاف ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، الخميس، بعد أن ظهرتا وهما تساعدان العروس، الأميرة رجوة الحسين، على رفع فستانها أثناء دخولها إلى قصر زهران

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