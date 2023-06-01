2023/06/01 | 21:35 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: yfFUmQL4qyE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. صباح النعمان يوضح بشأن حصد جهاز مكافحة الإرهـاب المرتبة الرابعة عالمياً على مستوى العمليات الخاصة) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. صباح النعمان يوضح بشأن حصد جهاز مكافحة الإرهـاب المرتبة الرابعة عالمياً على مستوى العمليات الخاصة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).