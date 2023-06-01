2023/06/01 | 21:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن وزير الزراعة، عباس جبر المالكي، عن تقليل الموازنة الخاصة بالوزارة.

وكشف المالكي لـ(بغداد اليوم)، عن "تكبل الموازنة بتعيينات وإلتزامات دولية تسببت بتقليل موازنة بعض الوزارات بينها الزراعة".

وأعرب عن "أمله من لجنة الزراعة واللجنة المالية النيابيتين بضرورة زيادة موازنة وزارته بعد ان قللت في مجلس الوزراء".

وبين، ان "الموازنة الخاصة بوزارته فيها خلل وعلى اللجنة المالية ان تراعي إمكانية مناقلة مبالغ من بعض البنود إلى بنود وزارته".

يذكر ان القوى السياسية تستمر بمناقشة مشروع قانون الموازنة المالية وسط اعتراض للكتل الكردية واقليمكردستان بعد تعديل الماديتن 13 و14 في الموازنة والخاصتين بالاقليم.

وعلى الرغم من انقضاء النصف الأول من العام الجاري الا انه لا يلوح بالأفق القريب تحديد موعد ثابت للتصويت على الموازنة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبر (بغداد اليوم).. وزير الزراعة يشكو "التهام" التعيينات لموازنة وزارته) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبر (بغداد اليوم).. وزير الزراعة يشكو "التهام" التعيينات لموازنة وزارته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).