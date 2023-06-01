السوداني: العراق تلقى عروضاً من عدة دول لتمويل وتنفيذ طريق التنمية

2023/06/01 | 21:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى العراق تسوي وي، بحضور وزير النقل وبحثا مشروع طرق التنمية.

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء تلقته (بغداد اليوم)، ان " اللقاء شهد استعراض مجمل العلاقات وأوجه التعاون بين البلدين، وسبل تطويرها على مختلف الصعد والمجالات".

وأكد رئيس مجلس الوزراء "انفتاح العراق على كل الشراكات مع الدول الصديقة، وحرصه على تأسيس تنمية مستدامة تدعم جهود الأمن والاستقرار".

وأشار السوداني إلى "مشروع العراق الستراتيجي الواعد المتمثل بطريق التنمية الذي يحظى باهتمام الدولة بكل سلطاتها،" مؤكداً "العمل حالياً بالتوازي في مشاريع طريق التنمية وميناء الفاو والمدينة الصناعية، فضلاً عن مدينة سكنية جديدة بجوار الميناء،" مشيراً إلى "تلقي العراق عروضاً من عدة دول في المنطقة للتمويل والتنفيذ".

من جانبه نقل السفير الصيني تسوي وي، حرص قيادة بلاده على استدامة أفضل العلاقات مع العراق، في مختلف ميادين التعاون والشراكة.

وأكد، أنّ "مشروع التنمية مهمّ جداً للعراق، وسيكون طريق السلام والازدهار في المنطقة، وسيصبح مكمّلاً لمشروع الحزام والطريق،" مبدياً "رغبته في الاطّلاع على دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع، واستعداد الصين لتقديم المشورات الفنية لإنجاز هذا المشروع الحيوي".

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