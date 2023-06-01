2023/06/01 | 21:40 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: QWYFKIxMjgk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حصاد الرشيد || الحكومة تقر الفرص لخمسة مجمعات سكنية حديثة) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حصاد الرشيد || الحكومة تقر الفرص لخمسة مجمعات سكنية حديثة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).