2023/06/01 | 21:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صدور مذكرات قبض بحق “سطام ابو ريشة” ومجموعة آخرين من ابناء عمومته( وثائق) المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صدور مذكرات قبض بحق “سطام ابو ريشة” ومجموعة آخرين من ابناء عمومته( وثائق)) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صدور مذكرات قبض بحق “سطام ابو ريشة” ومجموعة آخرين من ابناء عمومته( وثائق)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).