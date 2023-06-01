تحالف “وطن” يؤكد أهمية تقديم الدعم الكامل للبرنامج الحكومي

2023/06/01 | 21:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، مع رئيس تحالف وطن النيابي ياسر اسكندر وتوت موضوع الاسراع باقرار الموازنة لارتباطها بحياة المواطن والمشاريع الاستراتيجية.وذكر المكتب الاعلامي لتحالف وطن […]

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