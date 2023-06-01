رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يستقبل السفير الصيني لدى العراق

2023/06/01 | 21:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى العراق السيد تسوي وي، بحضور السيد وزير النقل.

وشهد اللقاء استعراض مجمل العلاقات وأوجه التعاون بين البلدين، وسبل تطويرها على مختلف الصعد والمجالات.

وأكد السيد رئيس مجلس الوزراء انفتاح العراق على كل الشراكات مع الدول الصديقة، وحرصه على تأسيس تنمية مستدامة تدعم جهود الأمن والاستقرار.

وأشار سيادته إلى مشروع العراق الستراتيجي الواعد المتمثل بطريق التنمية الذي يحظى باهتمام الدولة بكل سلطاتها، مؤكداً العمل حالياً بالتوازي في مشاريع طريق التنمية وميناء الفاو والمدينة الصناعية، فضلاً عن مدينة سكنية جديدة بجوار الميناء، مشيراً إلى تلقي العراق عروضاً من عدة دول في المنطقة للتمويل والتنفيذ.

من جانبه نقل السفير تسوي وي تحيات القيادة الصينية إلى سيادته، وحرصها على استدامة أفضل العلاقات مع العراق، في مختلف ميادين التعاون والشراكة، وأكد أنّ مشروع التنمية مهمّ جداً للعراق، وسيكون طريق السلام والازدهار في المنطقة، وسيصبح مكمّلاً لمشروع الحزام والطريق، مبدياً رغبته في الاطّلاع على دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع، واستعداد الصين لتقديم المشورات الفنية لإنجاز هذا المشروع الحيوي.

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